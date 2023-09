Mercato Milan, 134 milioni spesi con una filosofia ben chiara: il punto

L'interesse di tifosi e proprietà va di pari passo. Il ritorno economico può esserci solo se la squadra vince. Ecco perché, nell'analisi del 'Corriere dello Sport', c'è scritto come ci si possa attendere una progressione degli investimento sul mercato se i risultati del Milan e la sua crescita complessiva saranno soddisfacenti. Inoltre, considerando come Furlani e Moncada volessero spendere 18 milioni di euro per Mehdi Taremi nel finale del mercato, fa pensare come il Diavolo possa aver conservato quei soldi per gennaio o giugno 2024. Per una grande punta che raccolga l'eredità di Olivier Giroud. Mercato Milan, ecco il gran colpo previsto per il 2024 >>>