“Il Milan ha provato a prenderlo”: colpo di mercato rinviato al 2024?

L'ultimo mercato estivo, in casa Milan, è stato piuttosto pirotecnico. A Milanello sono arrivati ben dieci giocatori nuovi, in tutti i ruoli e, al contempo, ne sono partiti praticamente il doppio. Una vera e propria rivoluzione, di fatto, quella messa in atto da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, dirigenti del club di Via Aldo Rossi che, da inizio giugno, hanno sostituito nei loro compiti e nelle loro mansioni Paolo Maldini e Frederic Massara. Un restyling robusto e totale che ha cambiato la faccia del Diavolo come andremo a vedere.