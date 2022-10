Del Piero: "Per me non era rigore. E non sono d'accordo sul rosso a Tomori" (getty images)

Intervenuto su 'Sky Sport', Alessandro Del Piero ha parlato del discusso calcio di rigore assegnato al Chelsea contro il Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex capitano della Juventus: "Non era rigore per me. Tomori non ha spinto o tirato la maglia, questi sono contatti che fanno parte del gioco del calcio. Anche sul rosso non sono d'accordo, il regolamento va cambiato perché il giocatore del Chelsea riesce anche a tirare in porta".