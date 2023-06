De Siervo: “La pirateria sottrae 300 milioni di ricavi alla Serie A”

Intervistato dai microfoni del Sole 24 Ore, l’amministratore delegato della Lega Serie A , Luigi De Siervo , ha parlato della lotta alla pirateria: "Abbiamo finalmente una legge sulla pirateria. Attesa al varo definitivo del Parlamento, che consentirà di bloccare subito i siti che trasmettono illegalmente i match. Sottraendo 300 milioni di ricavi alla Serie A, senza dover aspettare 15 giorni, come accade ora, per spegnere il segnale".

Infine, De Siervo ha concluso con un pensiero al bando per i diritti tv post 2024: "È una sfida che vogliamo affrontare con l'orgoglio di chi vuole recuperare il primato perduto. A parte la Premier League, che ha costruito un prodotto globale e con la Champions rappresenta il top del calcio nei palinsesti internazionali, pensiamo di poterci giocare al meglio le nostre chance rispetto agli altri campionati europei. Rispetto ai quali possiamo essere molto competitivi. A partire dall'innovazione tecnologica. In Spagna non hanno ancora la goal-line technology, per fare un esempio".