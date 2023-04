De Siervo: “La Serie A è tornata ai vertici in Europa. Calcio is back”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al campionato italiano

Luigi De Siervo ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il sito ufficiale della Lega Serie A , di cui è amministratore delegato, sostenendo come il campionato italiano stia tornando ai vertici in Europa. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Luigi De Siervo sulla Serie A

"Calcio is back non è soltanto uno slogan, ma la riprova che il nostro campionato è tornato ai vertici del calcio europeo. Siamo, infatti, il torneo nazionale più affascinante perché in Italia negli ultimi anni c'è sempre stato un avvicendamento nella conquista dello Scudetto, potenzialmente con quattro vincitori diversi nelle ultime quattro stagioni". Milan, occhi su un titolare del Real Madrid >>>