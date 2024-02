De Paola: “Rimanere a San Siro sarebbe un limite per Inter e Milan”

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato della possibilità, per Inter e Milan , di ristrutturare lo stadio San Siro. Il noto giornalista non si è detto favorevole a questa opzione, definendola come un limite per entrambe le società, sia quella rossonera che quella nerazzurra. Ecco le parole di De Paola .

"Io non vedo mai positivamente che due squadre di quella carature debbano avere uno stadio insieme. Se si deve intervenire per recuperarne il valore ok e salvaguardando la struttura, ma trasformiamola in qualcos’altro senza imporre a entrambe di giocarci. E’ un limite per le società".