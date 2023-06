De Grandis: “Tonali? Per 80 milioni era impossibile dire di no”

"Tonali è un giocatore fortissimo e stava diventando una bandiera del Milan, ma per 80 milioni non è discutibile. Tutte le società italiane devono fare i conti per difendere il proprio bilancio, è inevitabile. Con i soldi di Tonali il Milan può prendere Milinkovic e Frattesi, due top a centrocampo che danno forza alle loro squadre". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Nuovo nome per il centrocampo >>>