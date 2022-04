De Grandis: “Il Milan ha due motivi a favore contro la Lazio: ecco quali”

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al match di questa sera tra Lazio e Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Stefano De Grandis ha parlato di Lazio-Milan. Queste le sue dichiarazioni: "È una partita sicuramente difficile, però con due, diciamo così, motivi a favore del Milan. Uno è che il Milan ha già giocato due volte con la Lazio e ha fatto una grandissima vittoria in campionato e una grandissima vittoria in Coppa. Due non partite praticamente, dominate dall’inizio alla fine dal Milan. Questo perché la Lazio è una squadra in cui ci sono lavori in corso, è migliorata certamente ma ha delle sbavature che le piccole squadre non rendono definitive ma che invece le grandi squadre tendono a punire. E quindi per questo motivo il Milan può anche riuscire a mettere sotto la Lazio. Lazio che in questo momento inoltre ha dei giocatori che mancano, anche se molti influenzati hanno recuperato, e una situazione interna, all’Olimpico, di tensione; per il caro prezzi la curva non andrà allo stadio". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, idea in attacco.