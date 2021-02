De Grandis: “Mandzukic un esterno non da Milan” | News

De Grandis: “Mandzukic non è un’ala come la interpreta il Milan”

Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del ruolo che ricoprirà Mario Mandzukic in questo Milan. "Mandzukic non sarà un'ala come la interpreta il Milan con esterni a tutta fascia. Il ruolo che ricopriva alla Juventus, nonostante giocasse come esterno, era diverso. Al Milan sarà un punto di riferimento offensivo e che porterà centimetri alla squadra. Mandzukic può essere un'ottima spalla per Ibrahimovic ma non farà mai il lavoro di Alexis Saelemaekers o Ante Rebic".