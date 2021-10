De Grandis: “Ibrahimovic da solo mette in crisi le difese avversarie” | News

Secondo Stefano De Grandis, la presenza di Zlatan Ibrahimovic ha causato l'autogol di Gunter durante Milan-Verona: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Stefano De Grandis ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole del giornalista sull'attaccante svedese. "Si dice spesso che la presenza di Ibrahimovic metta in crisi da sola le difese avversarie. Se vai a guardare l'autorete di Gunter è proprio così: il difensore veronese prova a tenere lo svedese, ma perde il passo, si coordina male e non riesce a rinviare col sinistro causando l'autogoal". Pioli mischia le carte in difesa e sulla trequarti: la probabile formazione del Milan