Porto-Milan, la probabile formazione: Pioli mischia le carte in difesa

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della gara contro il Porto in Champions League. Stefano Pioli cambia qualcosa

Giornata di vigilia per il Milan, che si appresta ad affrontare la 3^ partita del girone B di Champions League. C'è entusiasmo in casa rossonera dopo la super rimonta messa in pratica contro il Verona in Serie A. Ma c'è anche la consapevolezza che questa sarà una gara fondamentale per il prosieguo del cammino nell'Europa che conta. E quale formazione sceglierà Stefano Pioli per giocarsela a Oporto? Ci sono subito da registrare diverse modifiche in difesa rispetto a sabato scorso. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', davanti a Ciprian Tatarusanu, Pierre Kalulu si candida ad un posto da titolare sulla fascia destra. Davide Calabria sarà invece dirottato sulla fascia sinistra per occupare il ruolo di un poco convincente Fodé Ballo-Touré. Insieme a Fikayo Tomori, inoltre, ritornerà a guidare la difesa Simon Kjaer.