Daniel Maldini: “Gol alla Leao? Non credo”. E poi parla di papà Paolo

Daniel Maldini: "Non penso al futuro. Papà commosso? Non credo"

"Futuro? Adesso non ci sto pensando tanto, penso più a stare bene fisicamente ed a vivere il momento. Gol alla Leao? Non credo (sorride, ndr). Rafa ne fa molti così, io sono alle prime armi. Papà commosso? No quello no, non credo, ma sicuramente sarà contento come tutta la famiglia".