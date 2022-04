D’Amico: “Investcorp-Milan? E’ il momento giusto per Elliott” | News

Andrea D'Amico, noto procuratore sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al possibile cambio di proprietà del Milan

Non mancano le voci intorno al possibile cambio di proprietà del Milan, con Investcorp che sarebbe interessato ad acquistare le quote del club. In merito a questo tema, Andrea D'Amico, noto procuratore sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni: "Investcorp? E' il momento giusto per Elliott che ha fatto un miracolo sportivo in questi anni difficili. D'altra parte vedo acquirenti stranieri sempre più interessati al nostro calcio, una buona notizia perché le nostre strutture sono al collasso".