Dalla rivelazione Paz alla conferma Reijnders: le parole di De Siervo sugli MVP

Ringraziamo tutti i Club, i tecnici e i calciatori che hanno reso possibile un’annata così straordinaria e in particolare i campioni ai quali abbiamo assegnato ieri i premi di MVP, semplicemente i 'migliori' giocatori per rendimento e leadership, vere stelle di una Serie A capace di divertire e appassionare fino al fischio finale dell’ultima partita. Tra questi top player, merita certamente una menzione particolare il Migliore in Assoluto di questa stagione che è risultato, con pieno merito, Scott McTominay.

Il nazionale scozzese, fortemente voluto da Antonio Conte, è arrivato a Napoli con alle spalle una importante carriera in Premier League, ma è in azzurro che ha vissuto la definitiva consacrazione tra i migliori centrocampisti del panorama internazionale. Non solo le 12 reti segnate, suo record personale, ma la costante presenza in tutte le fasi del gioco e la progressiva capacità di assumersi le responsabilità in campo tipica dei veri leader hanno fatto di McTominay l’emblema del Napoli Campione d’Italia, rendendolo un idolo dello straordinario pubblico partenopeo".