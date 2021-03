Dalla Bona: ‘Impossibile rifiutare il Milan, Maldini era straordinario” | News

Le ultime notizie sul Milan. Dalla Bona, ex calciatore del Milan, ha parlato del suo passato in rossonero e di alcuni suoi ex colleghi

Intervistato da 'calcionapoli1926.it', l'ex centrocampista del Milan, Samuele Dalla Bona, ha parlato del suo passato in rossonero, di Maldini, Gattuso e Ancelotti. "Sono andato al Milan ed abbiamo vinto la Champions. Ho pensato che sarei dovuto rimanere al Chelsea, ma in quel periodo era impossibile rifiutare quel Milan. Ancelotti è sempre un gran signore e un grande allenatore. Mi è dispiaciuto e mi ha stupito che al Napoli non sia andata bene. Sono un fan di Gattuso, mi piace da sempre. Quando l’ho conosciuto da calciatore ho visto una grande passione per il calcio in lui. Stagione dopo stagione sta crescendo come allenatore e ad oggi è un tecnico molto preparato. Poi a Napoli, una piazza passionale, è sempre difficile gestire il tifo, come in tutte le grandi piazze. Ma Rino ha una grande personalità ed ha retto alle critiche. Il compagno più forte con cui ho giocato? Ho giocato con tanti calciatori fortissimi, ma Paolo Maldini era straordinario". Intanto cambia il calcio in tv con la Serie a Dazn. Ecco tutto quello che c'è da sapere.