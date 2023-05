Daino: “Il Milan perde profondità e fantasia quando manca Leao”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Daniele Daino ha parlato del Milan e dell'importanza di Rafael Leao

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Daniele Daino ha parlato del match di Champions League tra Milan e Inter: "Grande dominio dell'Inter, squadra più forte e attrezzata. Quando decide di fare la partita e lavora col collettivo diventa una squadra fortissima. Il problema è che quest'anno in campionato non lo ha dimostrato. L'Inter ha la struttura di attingere alla sua rosa e questo è mancato in campionato. Ha messo un grande tassello ieri, se arriva in finale di Champions, l'unico rammarico è lo Scudetto buttato via lo scorso anno".

L'ex giocatore ha poi continuato: "La partita di ritorno sarà interessante da vedere, ma c'è da capire come il Milan l'affronterà. Milan di scarso livello, non degno di una semifinale di Champions. Quando manca Leao, il Milan perde profondità, fantasia. Il Milan è quello, Pioli ha fatto un lavoro eccezionale per l'organico che ha. Il primo tempo dice che la preparazione, anche per approccio, è sbagliata. Vorrei capire: come poteva cambiarla Pioli la partita? Quando ti giri in panchina e vedi quei giocatori, cosa cambi?".

Infine, Daino ha concluso: "Hai Origi, De Ketelaere, come la cambi con loro? Il Milan purtroppo ha sbagliato quasi totalmente il mercato, il lavoro del Milan è quello di una costruzione sulla profondità e qualità della rosa. Con Pioli o con un altro tecnico il Milan non esce da queste difficoltà. Il Milan manca di profondità. Davanti c'è solo Giroud, gli esterni non sono da Milan. Si dovrà mettere mano a tante cose se si vuole migliorare". Milan, le cifre del rinnovo di Leao >>>