Cristante: “Ho imparato tanto da gente come Nesta e Kakà” | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha riportato una parte d'intervista rilasciata da Bryan Cristante che sarà presto disponibile nella versione integrale su 'SportWeek'. Il centrocampista della Roma ha parlato del suo passato al Milan, queste le sue dichiarazioni: "Studiavo i centrocampisti e il mio idolo era Lampard. Ho avuto la fortuna di esordire in un Milan dove c’erano veramente tanti campioni, tutti più o meno dai trenta anni in su. Ho imparato tanto da loro, ho capito cosa fosse davvero un professionista lavorando insieme a loro tutti i giorni, durante le partite e gli allenamenti. Ho avuto la fortuna di poter giocare con Nesta. Dava molta sicurezza, sia come persona che come giocatore. Per l’attacco, invece, sceglierei Kakà".