Michele Criscitiello , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sportitalia', nel corso della trasmissione 'SI Cafè', soffermandosi in modo particolare su Roberto De Zerbi , che lui definisce l'allenatore giusto per il Milan . L'attuale tecnico del Brighton , per il Diavolo, è un'ipotesi tra le tante in lista e noi ve lo abbiamo detto in esclusiva qualche giorno fa. Ecco, dunque, le sue parole in merito alla questione.

Milan, Criscitiello pungola Ibrahimovic: "Inesperto". Poi la rivelazione su De Zerbi

"L'80% dei tifosi del Milan dice sì a Roberto De Zerbi: cuore rossonero, allenatore preparato, capace, che ti fa divertire. Poi può vincere 4-3 o perdere 4-3, però sai che se prendi lui ha il suo timbro. È un uomo vero, è un grande allenatore, è uno che fa giocare bene le sue squadre, che fa divertire San Siro e i tifosi. È l'allenatore giusto per il Milan perché guadagna più o meno quanto Pioli, 4 o 5 milioni netti. Ti valorizza tutte le scommesse, ti chiederà due o tre calciatori perché se prendi lui ti fa anche mercato. E serve. Perché Ibrahimovic inesperto, Moncada è uno scouting, Furlani non è uomo di campo. Uno come De Zerbi ti serve anche per dare indicazioni sul calciomercato. In questo momento al netto di tutto quello che è successo l'unica strada percorribile e seria è lui. Ma siete sicuri che lui accetti il Milan? Sono un fan e un amico di De Zerbi, per l'uomo e per l'allenatore che é. È forte, forte, forte. Ti valorizza, ma ti chiede delle garanzie. Se qualcuno pensa nel mondo Milan di prenderlo per fare un contentino ai tifosi lui non verrà. Vuole garanzie tecniche e il calore della società. Quando prendi lui prendi un manager".