Costacurta: “Milan non brillante, ho visto tanti errori tecnici” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Alessandro Costacurta ha commentato il pareggio del Milan contro l'Udinese. Queste le parole dell'ex difensore rossonero. "Non l'ho visto brillante e per tutte le squadre che hanno fatto la Champions non è stata facile. Ho visto molti errori tecnici nell'ultimo passaggio".