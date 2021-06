Costacurta: ‘Mie gioie più grandi sono le finali di Barcellona e Manchester’

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha svelato quali sono state le sue gioie più grandi da calciatore del Milan

Intervenuto ai microfoni de 'Il Giornale', l'ex difensore Alessandro Costacurta ha svelato le sue gioie più grandi da calciatore del Milan. Queste le sue parole. "La prima gioia è stata contro lo Steaua Bucarest in finale di Champions a Barcellona. Quella è stata bellissima perché era la prima e mi ha dato l’emozione più grande, ero giovane e la ricordo con piacere per questo. Poi c'è quella contro la Juventus, sempre in Champions, a Manchester. Questa mi ha dato e lasciato qualcosa di grande, anche perché dall’altro lato c’erano tanti amici da avversari. Se si vanno a rivedere le immagini si può notare come prima dell'ingresso in campo io scherzavo con Buffon, Paolo Maldini con Del Piero. Sembrava una partita scapoli e ammogliati ma poi una volta entrati in partita tutto è cambiato ma sempre con rispetto".