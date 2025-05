Alessandro 'Billy' Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport' al termine della sfida tra Genoa e Milan, soffermandosi in particolare su due aspetti, ovvero sia il possibile arrivo di Massimiliano Allegri e la reazione dei rossoneri. A suo dire, infatti, pur non essendo innamorato del tecnico toscano, sarebbe comunque il migliore per esaltare le qualità della squadra. Non solo, perché poi fa notare come il gruppo abbia sempre bisogno di prendere schiaffi per poi riprendersi. Ecco, dunque, le sue parole.