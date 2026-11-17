Franco Baresi continua a essere ricordato come uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Un giudizio condiviso da chi ha avuto la fortuna di giocare al suo fianco, come Alessandro Costacurta, suo compagno per tanti anni nel Milan più vincente. Proprio Billy ha voluto rendere omaggio all'ex capitano rossonero attraverso una testimonianza contenuta nel documentario Franco Baresi, la vera storia della leggenda, pubblicato sul canale YouTube Milan Hello di Andrea Longoni.

Costacurta ha parlato senza esitazioni del valore del suo storico compagno, inserendolo tra i calciatori più forti con cui abbia condiviso lo spogliatoio. "Ho avuto la fortuna di giocare con la quasi totalità dei migliori giocatori della storia non solo italiana, ma anche stranieri e posso dire che probabilmente Franco è nei primi, diciamo cinque, per non dire tre", ha raccontato.

Una considerazione particolarmente significativa, considerando il numero di grandi campioni incontrati da Costacurta durante la sua lunga carriera. Baresi, dunque, non era soltanto un punto di riferimento per il Milan, ma un calciatore capace di distinguersi anche nel confronto con i migliori interpreti internazionali del suo ruolo.

Velocità, anticipo e tecnica: la qualità che rendeva unico Baresi

Nel suo ricordo, Costacurta non si è limitato a sottolineare la grandezza del capitano rossonero, ma ha individuato alcune caratteristiche tecniche che lo rendevano speciale. Tra queste, la forza nel gioco aereo, nonostante una struttura fisica non particolarmente imponente, e soprattutto la velocità negli interventi e la capacità di leggere in anticipo le situazioni.

"Stiamo parlando di un giocatore meraviglioso, fortissimo di testa nonostante non fosse altissimo, ma con una velocità, un timing negli interventi, nell'anticipo", ha spiegato l'ex difensore.

C'è però un aspetto che Costacurta ha voluto mettere particolarmente in evidenza: la capacità di Baresi di accompagnare l'azione offensiva partendo dalla difesa. Una caratteristica che, secondo Billy, lo ha reso un interprete rivoluzionario del ruolo di centrale.

"È stato probabilmente il primo giocatore a portare avanti la palla offensivamente parlando, con quella forza, con quella tecnica che lo ha contraddistinto per tutta la carriera e che l'ha fatto diventare tra i più forti al mondo", ha aggiunto.

Il documentario racconta la leggenda del capitano rossonero

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La testimonianza di Costacurta fa parte di un progetto più ampio dedicato alla figura di Franco Baresi. Il documentario pubblicato da Andrea Longoni raccoglie infatti i ricordi e le considerazioni di numerosi protagonisti che hanno incrociato il percorso del capitano rossonero, tra compagni di squadra, allenatori, dirigenti e avversari.Tra i nomi coinvolti figurano Adriano Galliani, Fabio Capello, Mauro Tassotti, Giuseppe Bergomi, Zico, Careca, Aldair, Marco Simone e Christian Panucci. Una serie di testimonianze che contribuisce a ricostruire la grandezza sportiva e umana di Baresi, protagonista di un'epoca irripetibile nella storia del Milan.

Le parole di Costacurta aggiungono un ulteriore tassello al ricordo del numero 6 rossonero: non soltanto un difensore straordinario, ma un calciatore capace di anticipare alcune caratteristiche del calcio moderno, facendo della costruzione dal basso e della conduzione palla una parte fondamentale del proprio repertorio.