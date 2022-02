Cosmi: “Milan senza Europa, ma con la Salernitana ha sofferto” | News

Serse Cosmi, noto allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo il pareggio esterno contro la Salernitana

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Serse Cosmi ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo il pareggio contro la Salernitana. Queste le sue dichiarazioni: "Sembrava una partita semplice, ma ha fatto degli errori che ha pagato a caro prezzo. Il Milan sta giocando senza l'Europa, ma a Salerno ha sofferto: non c'è certezza che giocare di meno aiuti sempre e comunque. Questo è il calcio moderno. La società ha fatto letture che i dirigenti conoscono benissimo. Il Milan deve essere meno stravagante nei risultati. Il fatto di non giocare le coppe europee è certamente un vantaggio che però stavolta il Milan non ha sfruttato. E' vero che l'Inter ha perso in casa col Sassuolo e il Napoli con Spezia ed Empoli, ma i rossoneri hanno perso contro lo Spezia ed è andato a Salerno a pareggiare".