Coronavirus, Zoff: “Serie A? Difficile che si torni a giocare”

ULTIME NEWS – L’ex portiere Dino Zoff, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato dell’emergenza coronavirus e della ripresa della Serie A: “Se è possibile certo che si deve tornare a giocare. Ma al momento la vedo difficile. Prima di tutto viene la salute, non si può giocare finché non c’è la sicurezza assoluta. In ballo ci sono cose ben più importanti del pallone. C’è una pandemia, un virus tremendo che uccide le persone. Mica solo gli anziani come me”.

"Per molti anni il progresso ci ha fatto credere di essere invincibili, superiori alla natura. E invece non è così. L'uomo è solo l'uomo. L'emergenza è al centro di tutto, il problema è che non tutti l'hanno capito – prosegue Zoff -. Il calcio aiuta, ma siamo sicuri che adesso o fra un mese la gente abbia voglia di pensare al calcio, a un gol? Tornare a giocare sarebbe bellissimo, perché vorrebbe dire che tutto è alle spalle. Ma è possibile in così poco tempo? Io lo spero, ma non ci credo. Non bisogna anticipare il rientro. Bisogna ascoltare i medici".

