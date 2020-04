Coronavirus, Zaccheroni: “Ripresa Serie A? Ecco il vero problema”

NEWS CALCIO – Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, con cui ha vinto uno scudetto nel 1999, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al portale Fanpage.it: “Ripresa della Serie A? Io non sono contro alla ripresa del campionato, ma se qualche altro giocatore si ammala ancora cosa facciamo? Cosa succede se una squadra intera viene messa in quarantena? Giochiamo un campionato zoppo? – si chiede Zaccheroni – .Io sono un tecnico e di conseguenza conosco bene le dinamiche di spogliatoio e d’allenamento, quelle di una convivenza in un periodo più o meno lungo. Viste le mie conoscenze ho delle perplessità sulla ripartenza”.

Sempre sulla ripartenza: “L’allenatore ha tre settimane per riprendere in mano la squadra. I giocatori non sono stressati più di tanto, quelli che non sono stati bene sicuramente sì, ma gli altri sono rimasti a casa con le loro famiglie e mentalmente non possono essere così stressati”, ma sottolinea nuovamente “Il problema principale è il piano B: cosa facciamo in caso del contagio di un giocatore?”.

Sulla regolarità del campionato: “È chiaro che non possiamo definirlo un campionato regolare, però bisogna scendere ai compromessi e se proprio vogliamo riprendere dobbiamo esser certi che venga garantita la salute di tutti”.

Sulla differenza tra il Giappone e l’Italia: “Tra noi e i giapponesi c’è una grande differenza, siamo quasi agli estremi. Loro sono metodici, compatti, si fanno guidare. Hanno costanza e determinazione, sono meno istintivi di noi”.

Sullo spostamento di Euro 2020: "I giocatori ci sono, la squadra si è ringiovanita. Secondo me farà bene anche il prossimo anno, quando ci presenteremo agli Europei anche più maturi".