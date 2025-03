Corbani: “Stadio San Siro a Milan e Inter? Prezzo basso, danni per il Comune”

Su stadio e aree di San Siro valutati intorno ai 197 milioni di euro, mentre, secondo sua stima, i calcoli ammonterebbero a 312,3 milioni di euro : "L’Agenzia ha applicato, e il Comune accettato, un sistema che parte da dati sbagliati. La capitalizzazione del bene si è basata solo sul “corrispettivo ordinario” (5,8 milioni di euro) che viene pagato cash e non sull’intero affitto previsto dalla convenzione (quasi 10,96 milioni), che include una parte “a scomputo” in lavori di manutenzione straordinaria o innovazione, e se il loro valore è inferiore dev’essere corrisposta la differenza. Se l’area, di 280 mila metri quadrati, valesse 124 milioni sarebbero 441 euro al metro quadro: a Milano non ci compri nulla. In più l’offerta delle società prevede che dai 197 milioni siano dedotti i costi di demolizione dello stadio: un giochino già tentato ai tempi della prima proposta del luglio 2019 …".

Sull'esposto del suo Comitato che risale al 2019 : "Certo, c’è tutta la storia di questi quasi sei anni, in cui sulla questione stadio non c’è mai stato un confronto con i cittadini o con il Consiglio comunale".

"La Procura farà il suo mestiere, noi continueremo a mobilitare gente"

Su cosa si aspetta ora: "La Procura farà il suo mestiere, noi continueremo a mobilitare la gente e prendere iniziative. Questa cosa non andrà avanti, glielo posso mettere per iscritto: per il sindaco Sala sarà peggio del Salva Milano. E lì come nel caso del 'Meazza' a risolvere le cose dev’essere la politica, non la Procura. Ma attraverso il confronto con i cittadini, i comitati, il Consiglio comunale, invece di andare avanti a trattare tra sindaco e società. Noi continueremo a dar battaglia con tutti gli strumenti a disposizione, visto che il dialogo è stato respinto dal principio".