Stadio San Siro a Milan e Inter, indaga la Procura: i club in attesa

Al momento, fascicolo aperto in modello 45, quindi senza indagati o ipotesi di reato. Vedremo dove ci condurrà quest'inchiesta. Giova ricordare come il prezzo della vendita dello stadio e delle aree di San Siro fatto a Milan e Inter - dopo valutazione dell'Agenzia delle Entrate - è di 197 milioni di euro. Di questi, circa 73 per l'acquisizione dell'impianto sportivo vero e proprio. A questa cifra, però, andranno sottratte le spese per la bonifica dell’area e per la demolizione della struttura dello stadio.