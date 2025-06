Coppitelli: “Donnarumma ha avuto la fortuna di trovare un allenatore che…”

"In Italia il problema è trovare i giocatori di fascia alta, da Nazionale. Cercare un percorso adatto per chi ha talento per farlo arrivare prima. Frattesi e Scamacca sono arrivati, però paradossalmente anche loro potevano avere un percorso più agevole. Donnarumma ha avuto la fortuna di trovare un allenatore ed una società che gli hanno aperto le porte della prima squadra da giovanissimo, così è arrivato a 20-21 anni con già più di 100 presenze al Milan. Ho avuto anche Buongiorno al Torino che pure ha avuto un percorso tortuoso per arrivare"