Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

L'uscita di GTA VI ha conquistato l'attenzione di milioni di appassionati, ma in questi giorni il nuovo videogioco è diventato anche un argomento nelle conferenze stampa degli allenatori. Con la ripresa dei campionati, infatti, a diversi tecnici è stato chiesto se temano che i propri calciatori possano trascorrere la notte davanti alla PlayStation, sacrificando il riposo in vista delle partite. Una domanda arrivata anche a Rúben Amorim, alla vigilia di Milan-Frosinone. L'allenatore rossonero ha risposto con ironia, chiamando direttamente in causa Gennaro Gattuso.

Amorim su GTA VI: "Faccio rispondere il mio amico Gattuso"

Durante la conferenza stampa di ieri a, ad Amorim è stato chiesto se abbia intenzione di controllare le abitudini dei propri giocatori per evitare che facciano le ore piccole davanti al nuovo capitolo di GTA. Il portoghese ha scelto di rispondere con una battuta, facendo riferimento alle dichiarazioni pronunciate da Gattuso il giorno precedente.

"Faccio rispondere il mio amico Gattuso", ha detto sorridendo. Poi ha chiarito la propria posizione: "Non mi interessa. Devono essere pronti, se non sono pronti un altro prende il suo posto". Per Amorim conta esclusivamente la condizione con cui i calciatori si presentano agli allenamenti e alle partite.

Il tecnico rossonero ha poi coinvolto anche Luka Modrić nella sua risposta: "Penso che non conosca neanche questo gioco". Infine, ha concluso ribadendo che Gattuso aveva già detto tutto sull'argomento.

La risposta di Gattuso: "Saranno affari loro"

Il riferimento di Amorim era alle parole pronunciate da Gennaro Gattuso nella conferenza stampa alla vigilia della partita della Lazio contro il Lecce. Anche al tecnico della Lazio era stata posta la domanda sulle possibili nottate trascorse dai calciatori davanti alla console, ma la sua reazione era stata diretta.

"Saranno cazzi loro se giocheranno alla PlayStation, non so proprio di cosa stai parlando. Non mi creo questo problema, questo fa parte dell'essere professionisti e avere amor proprio verso il lavoro che si svolge", aveva dichiarato.

Gattuso aveva poi aggiunto di non volersi permettere di chiedere a un giocatore se avesse passato la notte a giocare a GTA VI. Il suo metodo sarebbe stato molto più semplice: "Vediamo poi domani mattina alle 9 la colazione tutti insieme, mi metterò lì concentrato e vedrò come stanno gli altri".

Il nuovo videogioco diventa un tema anche nel calcio

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La curiosità attorno a GTA VI ha così superato i confini del mondo dei videogiochi, arrivando direttamente nelle conferenze stampa del calcio professionistico. L'attenzione è rivolta soprattutto alla possibilità che i calciatori trascorrano diverse ore davanti alla console, anche nelle notti precedenti alle partite.Le risposte di Amorim e Gattuso, seppur con toni differenti, hanno lo stesso principio: un calciatore professionista deve sapere gestire autonomamente il proprio tempo libero. Non servono controlli o divieti . Se un giocatore non si presenta nelle condizioni adeguate, sarà il campo a parlare e l'allenatore avrà sempre la possibilità di scegliere un compagno più pronto.