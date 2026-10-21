Il presidente di MFE racconta il legame con i colori rossoneri e paragona i successi dell’era Berlusconi alle difficoltà del presente
Brocchi mastica amaro: "Non è più il Milan di Berlusconi e Galliani: quel calcio non esiste più"
Fedele Confalonieri ribadisce il proprio legame con il Milan e torna a ricordare gli anni d’oro dell’era Silvio Berlusconi. Nel corso dell’intervista a Myrta Confidential, il programma condotto da Myrta Merlino su San Marino RTV, il presidente di MFE-MediaForEurope ha parlato della propria fede rossonera, soffermandosi anche sul confronto tra il passato glorioso del club e la situazione attuale.
Confalonieri e l’amore per il Milan: "La fede calcistica non si cambia""Il mio cuore batte ancora per il Milan". Confalonieri ha ribadito così il proprio attaccamento ai colori rossoneri, spiegando quanto il tifo rappresenti una parte profonda della propria vita: "Il tifo e il calcio sono una sorta di religione. So che sembra un po’ blasfemo, ma per me si può cambiare moglie, addirittura religione, non la fede calcistica. Ti entra dentro da bambino".
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