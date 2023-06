Condò: “Pulisic al Milan mi piace, ma non come trequartista”

Intervista dai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato del Milan e dei rumors di mercato che porterebbero a Christian Pulisic . Il noto giornalista ha spiegato che l'ipotetico arrivo dell'esterno statunitense sarebbe un bel colpo per i rossoneri, soprattutto a livello internazionale. Ma non solo, poiché Condò ha parlato anche di un altro giocatore: Tommaso Baldanzi . Ecco le sue parole.

"Pulisic mi piace. Se il Milan dovesse arrivare a lui, parte della mia malinconia per la partenza di Tonali verrebbe sedata. Lo metterei a destra. Inoltre mi ha convinto anche a livello internazionale Baldanzi, potrebbe essere lui il nuovo trequarstita del Milan. Mi piacerebbe vederlo in una grande squadra. Morata? C’è di meglio". LEGGI ANCHE: Milan, settimana prossima decisiva per Musah >>>