Mercato Milan – Musah, la settimana prossima potrebbe essere decisiva

Arrivano novità importanti in merito alla trattativa tra il Milan e il Valencia per Yunus Musah. Non è un mistero che il centrocampista statunitense sia un reale obiettivo di mercato dei rossoneri, i quali vorrebbero acquistarlo per dare una soluzione in più a Stefano Pioli in mezzo al campo. Musah, infatti, potrebbe essere il secondo acquisto per quella zona del campo dopo quello di Ruben Loftus-Cheek, calciatore che proprio ieri ha svolto e superato le visite mediche con i rossoneri.