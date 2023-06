Calciomercato Milan – Romano: “Si lavora per Musah. Ecco l’offerta”

Il Milan continua il proprio lavoro per il centrocampo. I rossoneri potrebbero essere alla vigilia di una vera e propria rivoluzione nel reparto. Sandro Tonaliè a un passo da salutare i rossoneri, destinazione Newcastle. Bennacer potrebbe non tornare fino al prossimo anno. Per questo la dirigenza dovrà capire quali saranno i calciatori giusti da inserire. Oltre a Loftus-Cheek, ecco un altro nome in orbita del Diavolo.