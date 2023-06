Calciomercato Milan – Tonali al Newcastle dopo gli Europei: le ultime news

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo con le prime operazioni che si stanno chiudendo. Di questa mattina l'ufficialità dell'arrivo in porta di Marco Sportiello. Per quanto riguarda il centrocampo domani ci saranno le visite mediche per Loftus-Cheek. Per quanto riguarda le cessione, per Sandro Tonali al Newcastle, ecco quando potrebbe arrivare l'ufficialità. Come riportato da Sky Sports Premier League, l'operazione di calciomercato tra Milan e Newcastle per Tonali si finalizzerà post Europei. Ecco il tweet.