Calciomercato Milan – Valencia, fissato il prezzo per Musah: 20 milioni

Uno dei nomi caldi per il mercato estivo del Milan è senza dubbio quello di Yunus Musah. Il calciatore in forza al Valencia è finito sul taccuino della dirigenza rossonera in quanto sarebbe un ottimo profilo per rinforzare il centrocampo della squadra allenata da Stefano Pioli. Intanto i colleghi di 'Sportmediaset' riportano importanti novità su questa possibile trattativa con il club spagnolo. Il Valencia per cedere il giovane centrocampista statunitense chiederebbe una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il Milan vuole provarci per davvero e non si presenterebbe il problema del passaporto extracomunitario in quanto in passato ha vissuto in Italia e, pertanto, risulta comunitario. "Milanista da bambino": le prime parole di Sportiello >>>