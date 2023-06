Sportiello: “Milan, sogno che si avvera. Maignan tra i migliori al mondo”

Marco Sportiello , nuovo portiere del Milan , ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero. Ecco, dunque, le sue prime dichiarazioni da giocatore del club di Via Aldo Rossi.

Milan, la prima intervista di Sportiello per il Diavolo

Su cosa vuol dire per lui essere al Milan: "Sono milanista dalla nascita, vengo da una famiglia di milanisti, quindi per me è un sogno che si avvera. E' un motivo di orgoglio per me, voglio ripagare la fiducia della società".