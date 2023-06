Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Offerta del Besiktas per Rebic”

Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo per approdare in Turchia al Besiktas: la proposta del club di Istanbul

Uno dei giocatori che dovrebbero lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato è Ante Rebic. L'attaccante croato, classe 1993, non rientra più nel progetto tecnico di Stefano Pioli e, pertanto, la società è alla ricerca di una sistemazione per l'ex Eintracht Francoforte.