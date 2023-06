Calciomercato Milan – Di Marzio: “Loftus-Cheek, fissate le visite”

Ruben Loftus-Cheek diventerà presto un giocatore del Milan in questo calciomercato estivo. Ecco quando sosterrà le visite mediche

È chiusa la trattativa di calciomercato tra Chelsea e Milan per il trasferimento di Ruben Loftus-Cheek in rossonero. Il centrocampista inglese, classe 1996, arriverà a titolo definitivo per 18,5 milioni di sterline (pari a poco più di 21 milioni di euro), bonus inclusi, alla corte di Stefano Pioli.