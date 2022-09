Condò: “Il Milan può ambire al primo posto nel girone di Champions”

Paolo Condò, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan, impegnato in Champions League contro il Salisburgo

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Paolo Condò ha parlato del Milan impegnato in Champions League. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Io punto sul Milan perché mi sembra che il suo sia il tipo di calcio più europeo e adatto alle grandi competizioni europee. L’anno scorso fu sfortunato nel sorteggio e nello svolgimento di alcune partite. Ha acquisito la consapevolezza che può dare soltanto uno Scudetto. Quest’anno il sorteggio è andato discretamente, stasera c’è il Salisburgo però il Milan, in questo momento, può ambire al primo posto nel girone". Segui in diretta la partita >>>