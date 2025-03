Conceicao: “Al Milan ho un portiere fantastico per costruire da dietro”

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha partecipato al 'Coimbra Football Congress 2025', durante il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate integralmente da 'diretta.it'. Sul calcio di oggi, Conceicao ha detto: "Oggi a tutti piace costruire da dietro. Anche a me piace giocare in ampiezza, ma per questo servono giocatori in grado di farlo. Al Porto avevo un portiere fantastico che lo rendeva possibile, e anche al Milan ne ho uno". LEGGI ANCHE: Tutte le dichiarazioni di mister Conceicao >>>