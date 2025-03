Conceicao: “Conoscevo le difficoltà. Ecco perché ho scelto il Milan”

"Volevo partecipare a uno dei campionati più forti del mondo. Ho il sogno e l'obiettivo di vincere la Champions League ed è per questo che ho scelto il mio attuale club". Così Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato durante il Coimbra Football Congress 2025. Queste le sue parole riportate da record.pt: "Conoscevo le difficoltà che avrei incontrato, in un contesto in cui non ho scelto la squadra, dove non ho tempo per allenarmi e con l'obbligo di vincere. Tuttavia, è un club storico, che può darmi la possibilità di essere più vicino a uno degli obiettivi che ho per la mia carriera, questo dopo aver vinto tanto in Portogallo. Al giorno d'oggi, a tutti piace costruire da dietro. Mi piace anche uscire e giocare, ma per questo hai bisogno di giocatori che lo permettano. Al Porto avevo un portiere fantastico, che lo ha reso possibile, ce l'ho anche al Milan".