Compagnoni: “Milan? Impressionante, sembra una macchina perfetta”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato dell’avvio di campionato del Milan : "Devo dire che anche la partenza del Milan è impressionante. È andato via un giocatore importante come Tonali. C’è Bennacer infortunato, ci sono giocatori nuovi che vanno inseriti e si pensava che magari il Milan avrebbe potuto incontrare qualche difficoltà iniziale".

Infine, il noto telecronista ha concluso: "Invece sembra una macchina perfetta. Se vogliamo fare lo stesso discorso fatto per l'Inter, l'Inter ha trovato una Fiorentina che non era al 100%, il Milan ha trovato una Roma che non era al 100%. Viaggiano in parallelo le due milanesi".