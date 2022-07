Compagnoni: “Al Milan serve un difensore centrale, ma ha ottimi scout”

Maurizio Compagnoni, noto telecronista, ha parlato del mercato del Milan e dell'esigenza di trovare un difensore centrale per la prossima stagione. Questo il suo pensiero a Sky Sport: "Al Milan serve un difensore centrale. Considerando però come hanno giocato Kalulu e Tomori, per quanto riguarda la coppia titolare Pioli è a posto così. Hanno bisogno di un rinforzo per completare il reparto. Il Milan ha un'ottima rete scout, possono trovare un giocatore forte come soluzione". Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>