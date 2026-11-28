VIDEO - Guidi: 'Liberali ha la testa sulle spalle, qualità e sacrificio' | PM

Mattia Liberali è tornato a parlare del Milan e lo ha fatto attraverso un'intervista concessa a SportWeek. Il giovane talento, oggi al Como, ha ripercorso il momento della separazione dal club che lo ha cresciuto, soffermandosi anche su alcuni retroscena della scorsa estate, quando è passato dal Catanzaro al Como ma con il Diavolo che ha spinto fortemente per riportarlo alla base dopo la cessione a titolo definitivo ai calabresi dell'anno precedente.

"Ero onorato dell’interesse del Milan, avevo ricevuto anche dei messaggi da parte della dirigenza, figure importanti della società. Però, insieme al mio procuratore Alessandro Lucci, ho scelto fin dall’inizio di andare al Como per crescere gradualmente: la decisione era già stata presa. E l’avevo presa al mille per mille, senza ripensamenti. In questi anni ho capito che le scelte devi prenderle tu e tu soltanto. Puoi farti consigliare, certo, ma l’ultima parola deve essere la tua".

La scelta di Fàbregas e il nuovo percorso

Che ruolo ha avuto Fàbregas? "Ci siamo parlati, ma c’è stato poco da dire. È stato sufficiente guardare la squadra, lo stile di gioco: credo si sposi bene con le mie caratteristiche. Como è una realtà giovane, fatta di ragazzi umili ma ambiziosi, tutti con la testa sulle spalle. E questo sta facendo sì che tutti i cittadini si stiano affezionando alla squadra".

Se chiedessimo a Fàbregas il miglior pregio e il peggior difetto di Liberali? "Come pregio direbbe l’umiltà, la voglia di lavorare. Il difetto... che parlo tanto, faccio molto casino. Prima avrebbe detto la barba, per fortuna adesso l’ho tagliata. Magari commenterebbe come mi vesto". (ride)

E se a rispondere fosse proprio Liberali? "Il difetto è che sono testardo. Ascolto, sì, però molte volte faccio comunque di testa mia. Un pregio è che mi metto sempre in discussione, non mi piace trovare scuse, cerco di lavorare il più possibile".

Il rapporto con Cisse e le difficoltà della Serie B

Con Alphadjo Cisse cosa vi siete detti? In un anno siete passati dalla B alla Nazionale ... "Il calcio è imprevedibile, succede tutto in poco tempo: sembra passata una vita, in realtà è solo un anno. La cosa che mi ha fatto molto ridere è stata la conferenza stampa, visto che fino all’altro giorno eravamo insieme nello spogliatoio del Catanzaro".

Due parole sull’annata in Serie B? "All’inizio non è stato facile. Era la prima esperienza lontano da casa e arrivavo da un ambiente come quello del Milan: molti ragazzi sottovalutano la differenza tra una Primavera e la Serie B. Mi hanno aiutato tanto mister, direttore e lo staff. I primi mesi li ho passati in palestra a mettere su muscoli, non giocavo. Mi dicevano di stare tranquillo, ma è stata dura. Poi però, quando vedi i primi frutti, capisci che la strada è quella giusta. Dipende sempre da te: quanto impegno e quanta dedizione ci metti".

Quanto è cambiato il corpo? "Ho messo sette chili di muscoli, ma devo metterne su ancora. La differenza quando gioco la sento molto, soprattutto nei contrasti con gli altri giocatori".

In questo processo di cambiamento ha influito un senso di rivincita verso il Milan? "Premessa: non è che adesso sia un body builder eh ... Sinceramente non avevo percepito le motivazioni da parte del Milan. A Catanzaro mi sono dovuto mettere più in discussione, mi è servito tanto per guardarmi dentro, conoscermi".

La chiamata in Nazionale

"

Ho visto un messaggio di Caqueret nella chat di squadra

: 'Bravo, Matti!'. Ho aperto WhatsApp e tutti si erano congratulati con me. Poi

sono andato su Instagram e il primo post che ho visto era un video di Mancini che annunciava i nomi dei giocatori convocati. Il mio era tra questi. Le prime persone che ho chiamato sono stati i miei genitori".

E una volta a Coverciano? "È stato strano, ci ero già stato con le Nazionali giovanili, però coi grandi è davvero tutta un’altra cosa. Senti un peso diverso. Poi i compagni nuovi, gente che gioca con Manchester City, Arsenal".

Curiosità

E in una cena con Michael Olise? "Gli chiederei come fa a rimanere così tranquillo in ogni situazione, concentrato nonostante sia al centro dell’attenzione anche per il suo modo di fare".

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Dove vorrebbe essere Mattia Liberali tra due, tre anni? "Ho tantissimo da migliorare. E vorrei essere più consapevole delle mie doti calcistiche".

Fuori dal campo? "Per adesso sono contento di ciò che sto costruendo nella mia vita. Sono fiero di essere una persona perbene, tranquilla e di non essere cambiato".