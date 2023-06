Collovati: “Tonali? I giocatori sono attratti da certe cifre…”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Fulvio Collovati ha parlato del Milan e della cessione di Sandro Tonali : "Oggi l’unico modo per poter fermare la trattativa è la volontà del calciatore. È lui che deve dire che non vuole andare via dal Milan, perché è grato al club. Ma ci credo poco nel calcio di oggi. Di fronte a un raddoppio dell’ingaggio è logico che il giocatore sia attratto".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "In passato la Juventus ha venduto Zidane, Henry, giocatori di fama mondiale ma si è rinnovata. Devono lavorare di più gli scout e i manager. Oggi non c'è solo la Premier ma anche l'Arabia. Non abbiamo alternative, i giocatori sono attratti da certe cifre e conta solo la volontà del giocatore. Quando andai via dal Milan che era retrocesso, la Fiorentina mi offrì il doppio ma poi andai all'Inter, andando a guadagnare molto meno. Feci una scelta di vita che oggi non ci sono quasi più".