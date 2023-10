Collovati: “Milan squadra umile e strepitosa. Tutti si sacrificano”

Le parole di Fulvio Collovati sul Milan e sulle big di Serie A

"L'Inter ha senza dubbio alcuno la rosa più competitiva del campionato. A volte però va incontro a questi cali di tensione, che a mio parere derivano da una sorta di narcisismo. Il Milan a differenza dell'Inter è una squadra con tanta umiltà, lo dimostra il grande cammino in campionato fatto finora. La squadra di Pioli ha sbagliato solo nel derby, per il resto è stata strepitosa. E' una squadra consapevole dei propri limiti, soprattutto a livello di rosa, però si sacrificano tutti per il gruppo e questa è la forza dei rossoneri. Il Milan e il Napoli, a mio parere, sono le uniche squadre che possono impensierire l'Inter in ottica scudetto. Juventus? Nelle prime quattro posizioni la squadra di Allegri può rientrarci, ma non penso possa competere per lo scudetto".