Colantuono: “Milan, Sportiello è tra i migliori dodicesimi del campionato”

Stefano Colantuono , ex allenatore dell' Atalanta , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport', in edicola questa mattina. Il focus è stato su Marco Sportiello , portiere del Milan , che sarà il titolare oggi contro il Verona . Ecco quindi le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Stefano Colantuono su Marco Sportiello

"Un portiere di sicuro affidamento, anche se la prima caratteristica che voglio sottolineare è che sia un ragazzo per bene. Si è sempre allenato con grande volontà, è uno predisposto al lavoro. Ha una struttura per il ruolo importante. E rispetto a quando l'ho allenato io, sarà sicuramente migliorato. Lu è ancora giovane, ha 31 anni. I portieri, rispetto ai giocatori di movimento, trovano il picco della maturità intorno ai 29-30 anni. Questo significa che Sportiello potrà giocare ancora altri cinque anni, quindi magari il suo momento migliore e di maggior splendore arriverà adesso. Contro il Newcastle è entrato bene, ha fatto il suo, cioè ha fatto quello che doveva fare, con una parata molto importante per i rossoneri. D'altronde il Milan non lo aveva mica scelto per caso: con Sportiello può stare tranquillo. I rossoneri possono dormire su sette cuscini, come si suol dire. Da dodicesimo è sicuramente tra i più forti del campionato".