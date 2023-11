Cile, Sanchez choc: “Dalle docce degli spogliatoi uscivano escrementi”

Alexis Sanchez, attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni choc in merito alla situazione della Nazionale del Cile

Alexis Sanchez, attaccante in forza all'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da 'RPP', criticando aspramente la Federazione del Cile. Il calciatore nerazzurro ha rivelato retroscena choc, raccontando come gli sia capitato di veder uscire dalle docce degli spogliatoi alcuni escrementi. Ecco, dunque, le sue parole.