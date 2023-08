Chiariello: “Il Napoli gioca contro la storia, parliamo di dati di fatto”

Intervistato dai microfoni di Radio Napoli Centrale, Umberto Chiariello ha parlato degli azzurri allenati da Rudi Garcia e della possibilità di vincere per due volte lo Scudetto, traguardo mai raggiungo da squadre che non siano Milan , Inter e Juventus : "Ciò che ho notato è che, a Castel di Sangro, la gente si sta divertendo molto e di gente ce n’è davvero tanta. Mentre lì c’è grande entusiasmo, fiducia incrollabile e voglia di rivedere il Napoli primeggiare, sui social impazzano le polemiche. Io cerco sempre di documentarmi e quando dico che il Napoli gioca contro la storia, non invento una frase pomposa".

Il noto giornalista ha poi continuato: "Non è un voler essere retorici, ma parliamo di dati di fatto delle prime 5 grandi Leghe Europee. In Italia, l’altra Italia – cioè tutta quella che non si rifà alle 3 strisciate – dal 1960 in poi non ha mai ripetuto lo scudetto l’anno dopo. Sono passati oltre 60 anni e mai nessuna dell’altra Italia ha vinto due volte di seguito il titolo. Dopo il 1991 è successo che hanno vinto sempre e solo loro: Juventus, Milan e Inter, tranne i due scudetti del Giubileo nel 2000 e 2001".