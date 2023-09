Chiariello: “Il Milan ha messo nel motore giocatori che prima non aveva”

Intervistato dai microfoni di Campania Sport, su Canale 21, Umberto Chiariello ha parlato del Milan e di questo inizio di stagione del Napoli : "Quello fatto l’anno scorso dal Napoli è irripetibile, rivincere con 20 punti di vantaggio non è possibile. Quest’anno bisogna combattere partita per partita se si vuole arrivare a traguardi importanti. Quest’anno le milanesi dimostrano di essere competitive".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Il Milan ha messo nel motore due calciatori della Premier, Pulisic e Loftus-Cheek e un talento olandese interessante a centrocampo, Reijnders. Ha inoltre mantenuto i suoi tre punti di forza: Maignan, Theo Hernandez e Leao, ed ha aggiunto molti uomini in rosa che l'anno scorso non aveva".